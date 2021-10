Orne. La Maison du camembert mérite d'en faire tout un fromage !

C'est dans une ancienne ferme augeronne du XVIIIe, à Camembert, que les visiteurs découvrent l'histoire de ce fromage à pâte molle inventé en 1791 par Marie Harel et symbole de l'industrie laitière normande. Le parcours de visite nous plonge dans l'ambiance des fermes laitières d'autrefois grâce à une belle collection d'objets usuels tels que joug, vêleuse et bidons de lait. Mais si le musée renseigne sur le procédé de fabrication - de la collecte du lait jusqu'à l'affinage - il retrace également l'évolution des méthodes de production et présente les marques qui ont contribué à son rayonnement. En salle de dégustation, le parcours de visite s'achève sur une note gourmande, afin de comparer et d'apprécier trois sortes de camembert — pasteurisé, au lait cru ou thermisé — et en salle d'exposition, le plaisir se poursuit avec l'exposition des œuvres de l'aquarelliste Isabelle Mallet, inspirée par le fameux fromage.

Pratique. Ouvert tous les jours, La Maison du Camembert à Camembert. 0 à 4 €. maisonducamembert.com