Football (Ligue 2). QRM doit mener de front le championnat et la fin du mercato

La saison en Ligue 2 a plutôt bien commencé pour Quevilly-Rouen Métropole, emmené par son coach, Bruno Irles. Un match nul suivi de deux victoires puis finalement deux défaites, dont la dernière samedi 21 août sur la pelouse de Grenoble. Les Isérois figuraient pourtant à la dernière place du championnat, mais les Normands venaient d'enchaîner trois matchs en une semaine. "Le risque, c'est la fatigue qui s'accumule", avait admis Bruno Irles avant la rencontre. Pour autant, la route est encore longue pour QRM qui, comme d'autres équipes en Ligue 2, n'a pas encore montré tout son potentiel.

Un effectif à consolider

Avec ces cinq premières rencontres, Bruno Irles a pu jauger son équipe. "On a déjà une grosse partie des réponses aux questions qu'on se posait sur l'effectif, on sait qu'on peut être performants avec les points forts de l'année précédente. On sait aussi qu'il faut renforcer l'effectif pour être performant sur toute la saison, explique le coach. Mon but est que l'équipe soit maintenue dans cette division, ce n'est pas une défaite face à Bastia ou la victoire face à Dijon qui remettent tout en cause et changent nos objectifs." Pour cela, Bruno Irles a encore du travail pour consolider son équipe puisqu'actuellement, 16 joueurs sont présents, mais le coach en espère 20. La fin du mercato est fixée au mardi 31 août et, si des opportunités de joueurs se présentent, le coach doit faire les bons choix et être réactif tout en menant de front le championnat.

Bruno Irles a une vision plus large sur son recrutement, avec une solution de secours si les arrivées qu'il espère ne se font pas. "Le plan B, je l'ai déjà et je l'activerai au dernier moment si je n'arrive pas à faire le plan A. C'est quelque chose de réfléchi et travaillé, il est prêt, mais j'ai encore quelques jours pour trouver mon plan A", indique-t-il sans toutefois rentrer plus dans les détails. Le recrutement n'est, en effet, pas à l'abri d'un grain de sable qui pourrait faire changer les plans du coach Bruno Irles.

Retour au stade Diochon

En attendant, les Rouge et Jaune vont avoir le plaisir de retrouver le stade Robert-Diochon à Petit-Quevilly pour leur match prévu samedi 28 août à 19 heures face au Paris FC, actuellement troisième du championnat.

Ils joueront pour la première fois sur la nouvelle pelouse hybride installée durant l'été et qui permettra de continuer à accueillir le FC Rouen ainsi que désormais le Rouen Normandie rugby.