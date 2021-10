A vos baguettes chez Planet Sushi !

Après Paris, Ibiza, Miami et une cinquantaine d’autres villes, Planet Sushi vient de s’installer à Rouen, sous la direction de Mahdi Lamouri. Sa devanture colorée et son design moderne a déjà surement attiré l’œil de nombreux curieux.

Ce restaurant est un mélange de cultures, créé en 1998 par Siben N’Ser : on y trouve des plats de tradition japonaise adaptés aux palais occidentaux. L’originalité est au rendez-vous : maki au foie gras, sushi au saumon ou temaki tartare de thon changent des sushi et autres maki classiques. Les 180 créations de Planet Shushi comme les Flocons ou les EGGMaki sont devenus des must pour les connaisseurs. Une formule est proposée à 12 euros le midi. “Je vais manger à cette enseigne régulièrement sur Paris, le concept plaît beaucoup là-bas, il aura surement du succès sur Rouen” affirme l’une des clientes du restaurant.

Pour le moment Planet Sushi propose ses plats sur place ou à emporter. A la mi-mars il sera également possible de se faire livrer à domicile.

Pratique. Planet Sushi, 30 rue Jeanne d’Arc, Rouen. Ouvert tous les jours de 11h à 15h et de 18h à 23h. Tél. 02 35 98 50 50. www.planetsushi.fr

(Photo Laura Lelandais)