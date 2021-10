Dieppe. Deux blessés dans deux accidents en 20 minutes

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus samedi 21 août, vers 11 h 30, pour deux accidents de la route sur la N 27, avenue des Canadiens, à Dieppe. Un premier a eu lieu entre une voiture et une moto, à l'angle entre l'avenue des Canadiens et l'avenue Gambetta, causant un blessé léger. Vingt minutes plus tard, un second accident s'est produit entre deux véhicules à proximité du rond-point des Canadiens. La collision a fait un blessé léger et une autre victime, choquée, a fait un malaise. Les sapeurs-pompiers ont pris tous les blessés en charge et balisé les rues le temps de l'intervention.

Au total, les deux accidents ont nécessité l'intervention de 15 sapeurs pompiers équipés de cinq véhicules.