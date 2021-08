Handball (Amical). Pourtant irréguliers, les Vikings arrachent la victoire contre Massy

Premier gros test à domicile dans la préparation des joueurs de Roch Bedos vendredi 20 août. En jouant Massy, 5e de Proligue l'an dernier, les Caennais ont ainsi pu se jauger par rapport à la division qu'ils vont retrouver cette saison. Sans pour autant convaincre, ils ont pu se rassurer sur leur niveau, et ont arraché la victoire dans les dernières secondes (27-26).

Le match

Les Caennais ont pu capitaliser dans les vingt premières minutes, sur une prestation défensive très agressive et efficace, bonifiée par les arrêts de Santos et les buts de Muyembo. Ils ont alors eu jusqu'à six buts d'avance (12-6, 20'). Mais la mi-temps s'est ponctuée par trop d'erreurs et de précipitations dans le jeu, qui ont permis aux Franciliens de revenir au contact (14-11, 30').

Des Vikings déjà dans le rythme

Après la pause, les cadres normands ont de nouveau serré le jeu et ont remis à distance les visiteurs, notamment avec les buts de Mancelle. Leur avance a même atteint sept buts à moins de 15 minutes de la fin (23-16, 47'). Mais à nouveau, les locaux ont fait preuve d'inconstance, permettant à Massy d'égaliser à trois minutes de la fin (24-24, 57'). Cette fin de match a donc donné lieu à une course-poursuite à un but d'écart, jusqu'au but de Muyembo, à 5 secondes de la fin (27-26, 60').

La réaction

La fiche

Caen - Massy : 27-26 (Mi-temps : 14-11). 150 spectateurs.

Caen : Silva, Muyembo 5, Allais 2, Langevin 1, Mancelle 8, Creteau 2, Lagier 3, Ermolenko 1, Trottet 3, Deschamps, Lakbi 2, Slassi. Gardiens : Santos de Lima 7 arrêts, Portat 4 arrêts. Entraîneur : Roch Bedos.

Massy : Coache 1, Boe 2, Gros, Sol, Chevalier 1, Suretet 4, Reault 8, Jullian 2, Laplace, Bellahcene 1, Aguilar 1, Muller 6. Gardiens : Hakkar 4 arrêts, Saint-Cyr 8 arrêts. Entraîneur : Thomas Lefebvre.

Prochain rendez-vous

Place au Tournoi des Vikings, au Palais des Sports. Samedi 21 août, Caen jouera contre Tremblay-en-France (Proligue) à 20 heures.