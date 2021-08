Calvados. Marc Pottier : "C'est un devoir moral et éthique d'accueillir des Afghans"

Alors que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan ce dimanche 15 août, de nombreux locaux cherchent à fuir. Marc Pottier, maire de Colombelles, a annoncé être prêt à accueillir une ou deux familles afghanes au sein de la commune. "C'est un devoir moral, éthique et humain d'agir en proportion des moyens qui sont nôtres", développe-t-il. Une situation à laquelle la petite ville de 7 000 habitants a déjà été confrontée, puisqu'en 2020, une famille afghane, dont le père avait travaillé auprès de l'armée française, avait fui le pays et était venue s'y installer. Ce dernier était recherché par les talibans. "Nous les avons accueillis, les avons aidés à trouver un logement et régularisé leur situation administrative. Tout s'est bien passé", se souvient le maire.

Tout comme Colombelles, d'autres villes françaises telles que Besançon ont déclaré être prêtes à accueillir des familles venues d'Afghanistan. "Désormais, tout dépend de l'État et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)", conclut Marc Pottier.