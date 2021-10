Covid-19. Près de 59 % des Normands complètement vaccinés 

"Le taux d'incidence régional se stabilise et la circulation du virus baisse légèrement en Normandie", indique l'Agence régionale de santé de Normandie (ARS) dans le dernier communiqué, envoyé mardi 17 août. Selon les derniers chiffres, le taux d'incidence dans la région a baissé de 3,3 %. Il est désormais de 121,75 cas pour 100 000 habitants, contre 125,5 au 10 août. Une diminution qui s'observe également dans trois départements normands : 137,39 dans le Calvados, 96,06 dans l'Eure et 106,8 dans la Manche. En revanche, il est en hausse en Seine-Maritime (138,4) et dans l'Orne (89,9). "Une légère augmentation du nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19, y compris en réanimation, est constatée", précise l'ARS. Depuis le 16 août dernier, 412 patients sont entrés à l'hôpital pour Covid-19, dont 57 en réanimation, contre 50 la semaine précédente. Du côté, de la vaccination, 58,8 % des Normands sont totalement vaccinés. 70,2 % n'ont reçu qu'une première injection. Au niveau national, la Normandie est toujours parmi les cinq régions qui vaccinent le plus.

