Cadeaux. Gagnez un séjour gourmand en amoureux avec Tendance Ouest

Avant la rentrée, gagnez sur Tendance Ouest votre escapade champêtre et gourmande en amoureux.

Une escapade champêtre et gourmande en amoureux, ça vous tente ? Alors régalez-vous avec cette sélection de 1 150 wonder séjours à savourer les yeux dans les yeux. En route pour la Bretagne et sa délicieuse cuisine locale, à moins que vous ne préfériez le charme d'une belle demeure du XVIIIe siècle, nichée au bord de l'Ognon ou encore le confort d'une chambre double dans le Périgord, une piscine dans une grange aménagée…

Un coffret à déguster toute l'année ! Vous pourrez même en profiter en Europe (Italie, Espagne, Portugal, Andorre...).

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 27 août entre 8h30 et 9 heures dans l'Heure d'été avec Laure.