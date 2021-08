Près du Havre. Un camp militaire pour célébrer la libération de 1944

Pour la troisième année consécutive, l'association Fortifications76 va monter un camp civil et militaire de la Seconde Guerre mondiale à Fontaine-la-Mallet, les 11 et 12 septembre, à l'occasion de la libération de Fontaine-la-Mallet le 11 septembre 1944 et la libération du Havre le 12 septembre. Des véhicules d'époque seront présents pour reconstituer un camp, avec essentiellement des engins américains mais aussi quelques français et allemands. Pour l'heure, 80 participants se sont inscrits. Les inscriptions (hors visiteurs) sont possibles jusqu'au 31 août, au 06 03 23 20 57. Le blockhaus du bois des Marettes ne pourra pas se visiter cette année. Le pass sanitaire est obligatoire.

