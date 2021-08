Le Havre. Un karaoké d'un nouveau genre, avec salles privatives

Pousser la chansonnette va-t-il revenir à la mode ? Depuis le 13 juillet, un nouveau karaoké a ouvert ses portes au Havre, le Jukebox Karaoké. Sa particularité : il propose des salles privatives, comme en Asie. Entre amis ou en famille, plus de problème de timidité. Trois salles ont été aménagées, pouvant accueillir entre 6 et 10 personnes. Des salles conçues avec des ambiances différentes : New York, mangas et discothèque. Côté musique, vous trouverez forcément votre bonheur. Ce sont 40 000 titres qui sont proposés, dans tous les styles et avec les grands classiques des années 80 et 90.

Pratique. Jukebox Karaoké - rue Madame de Lafayette au Havre - De 36 à 90 euros l'heure.