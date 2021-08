Insolite. La drôle de trajectoire du vélo de van Empel après sa chute

La scène s'est déroulée mercredi 11 août, au cours de la seconde étape du Tour du Danemark.

Le cycliste Étienne van Empel, de la formation italienne Vini Zabu, a chuté à environ 140 km de l'arrivée. Mais alors que le coureur tombe sur le bas-côté gauche de la chaussée, son vélo prend une trajectoire tout autre, en se dirigeant dans la direction opposée, et percute le Danois Martin Madsen, contraint d'abandonner l'étape.

Forcément, cette trajectoire étonnante du vélo d'Étienne van Empel a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. D'un côté, certains parlent d'un "moteur" permettant de faciliter la course du cycliste, tandis que d'autres expliquent plutôt ce phénomène comme étant normal pour des vélos en carbone.

Le cycliste néerlandais a réagi à la polémique naissante, expliquant que s'il avait eu recours au dopage mécanique, comme certains le laissaient entendre, il aurait fait "mieux que de terminer 123e" de l'étape.

where I was obviously doing better than finishing 123th and being behind the split in the peloton atm of the crash after 2km of crosswinds

Le cycliste a ensuite publié dans un Tweet ses données Strava (une application qui permet d'enregistrer les activités sportives via GPS) comme gage de bonne foi face aux critiques.

Weight of the rear wheel is +/- 700grams, total weight of the bike with bottles 8.5kg. And here's my strava activity where you can also see my power numbers https://t.co/3yPt8k8Jv9 speed at moment of the crash is about 54km/h