En questions. Au vaccinodrome de Rouen, "il y aura une accélération à partir du 20 août"

Marianne Lainé est vice-présidente de l'ordre des médecins de Seine-Maritime et coresponsable du Vaccin'Arena.

Avez-vous constaté un regain d'intérêt pour le vaccin avec l'extension du pass sanitaire ?

Cette nécessité d'être vacciné nous aide beaucoup. Les gens prenaient rendez-vous mais ne les honoraient pas toujours. De plus en plus, les gens qui prennent rendez-vous viennent. Mais il y a pas mal de gens en vacances, donc on vaccine plutôt moins qu'en juillet. Ça va être surtout à la fin du mois, avec le retour des vacances, les enfants qui vont se faire vacciner avant la rentrée, la fameuse troisième dose dès septembre… Il va y avoir une accélération à partir du 20 août, à notre avis.

Que pensez-vous de cette troisième dose pour les plus fragiles ?

Individuellement, je ne me permettrais pas de dire si c'est légitime ou pas. La réalité, c'est que la pandémie est extrêmement grave. Il s'agit d'éviter qu'il y ait des chutes d'anticorps. On sait que, sur le plan immunitaire, les personnes âgées peuvent avoir une perte d'anticorps, d'autant plus qu'ils ont été vaccinés précocement.

Que diriez-vous pour convaincre ceux qui restent sceptiques face au vaccin ?

Il est logique d'être réticent face aux soins. Mais il y a une réalité. Le vaccin protège des formes très graves. Alors effectivement, on peut avoir des formes mineures, même vaccinés. Il peut y avoir des effets secondaires, mais ils sont connus et rares… Le bénéfice risque est bien positif. Les malades sont bien là, en réanimation dans les hôpitaux. Il est triste de savoir que l'on peut contaminer des proches qui pourraient en mourir. La vaccination est aussi une affaire de solidarité.