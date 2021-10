Bonne table à Caen. Le Homard Frites, un concept novateur 

"Nous avons pris la décision lors du dernier confinement", confie Jérémy Lecouturier, gérant du tout récent restaurant le Homard Frites, installé dans la rue des Jacobins à Caen. C'est en juillet 2020, de passage dans la ville de Vannes, en Bretagne, que Jérémy Lecouturier et sa compagne Cassandra Huel découvrent le restaurant Le Homard Frites : "Le concept nous a plu. Nous avons échangé avec le propriétaire et décidé d'ouvrir une franchise à Caen." Un an plus tard, le couple originaire du Calvados se lance et le restaurant a ouvert ses portes au public le jeudi 12 août. "Je suis petit-fils de patron de pêcheurs. C'est un produit que j'ai mangé toute mon enfance", se souvient-il. Leur envie, faire découvrir ou redécouvrir le homard bleu européen et le rendre accessible à tous les porte-monnaie.

Un concept simple et novateur

Il n'est pas habituel de manger du homard, mais l'établissement propose le produit directement venu de Bretagne ou de Normandie à des prix raisonnables. Je décide de goûter l'une des formules du midi à 22 euros, un demi-homard accompagné de frites à volonté suivi d'un dessert. Intriguée par l'une des entrées, un tartare d'algues, je me laisse également tenter par la découverte de saveurs que j'ai peu l'habitude de manger, le tout servi avec un verre de Chardonnay. Pour déguster le homard, trois petites sauces sont déposées sur la table : une première cuisinée à partir du corail du crustacé récupéré puis décortiqué, de la mayonnaise et une dernière sauce à l'oseille. Petit plus, les restaurateurs reversent une partie de leur chiffre d'affaires à une écloserie anglaise qui élève des larves de homards réintroduites ensuite en mer.

Pratique. Le Homard Frites, 43 rue des Jacobins à Caen. Ouvert les mardis, jeudis, vendredis et samedi, de 12 heures à 14 heures et de 18 heures à 22 heures, et le dimanche, de 12 heures à 14 heures. Téléphone : 06 03 19 30 51 - caen.lehomardfrites.com