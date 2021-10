Covid-19. Variant colombien : faut-il s'inquiéter ?

Le variant colombien, ou la souche B.1.621, s'ajoute à la liste des nombreux variants de la Covid-19. Détecté en Colombie en janvier 2021, ce variant a causé la mort de sept résidents d'une maison de retraite belge, à Zaventem, fin juillet. Le schéma vaccinal des infectés était pourtant complet. Cette nouvelle souche est placée sous "surveillance renforcée" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Quelles sont les caractéristiques connues de ce nouveau variant ? On fait le point.

Un variant plus résistant au vaccin

Le variant colombien porte plusieurs mutations, notamment trois qui peuvent avoir un impact sur la protection immunitaire : E484K, N501Y et DG14G. Parmi ces mutations, l'E484K est capable de tromper en partie les anticorps à partir de la modification d'une protéine du coronavirus. Ainsi, les souches qui disposent de cette mutation sont plus résistantes aux anticorps, ce qui fait qu'une personne ayant déjà été infectée ou vaccinée peut contracter plus facilement la maladie. Cette mutation résistante à l'immunité procurée par le vaccin est aussi présente chez le variant sud-africain (Beta), détecté en septembre 2020.

Une transmissibilité moins forte que le variant Delta

Selon Rémi Salomon, président de la commission médicale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP), le variant colombien, actuellement présent dans 34 pays, est "probablement moins contagieux que le variant Delta", responsable du rebond épidémique depuis juillet.

B.1.621 un variant qui pourrait être plus résistant à l'immunité naturelle ou vaccinale (à comparer au variant bêta Sud-Africain) mais probablement moins transmissible que le delta, ce qui signifierait qu'il aurait peu de chance de le supplanter. Espérons-le!

A suivre de près. https://t.co/wvXUOSFZbf — Rémi Salomon (@RemiSalomon) August 6, 2021

Le variant colombien représente seulement 0,5 % des cas connus de Covid-19 dans le monde. Il est essentiellement présent en Amérique du Sud, aux États-Unis et au Canada. Il a aussi été détecté en Belgique, en France (en avril dernier), mais aussi en Grande-Bretagne, en Italie, au Portugal ou encore en Espagne. En Colombie, là où il a été détecté en premier lieu, le variant ne représente que 35 % des cas de Covid-19.