Calvados. Deux hangars partis en fumée dans la nuit

Jeudi 12 août, vers 23 heures, un incendie de hangar a débuté à Courseulles-sur-Mer. L'embrasement a mobilisé 25 sapeurs-pompiers des centres de secours de Courseulles, Creully, Bayeux, Caen Couvrechef et Ifs.

Situé à l'angle des routes départementales D 404 et D 35, le hangar, un bâtiment agricole de 440 m2 a été entièrement détruit par les flammes. Il contenait du lin et des remorques. L'action des secours, au moyen de deux lances, a néanmoins permis de sauver du matériel agricole et d'éviter la propagation à un champ de chaume.

L'incendie est actuellement en phase de surveillance.

À 5 h 45 vendredi 13 août, un autre hangar a pris feu, dans la commune de Reux, à proximité de Pont-l'Evêque. Trente-trois sapeurs-pompiers des centres de secours de Pont-l'Evêque, Touques et Blangy-le-Château sont intervenus. Au sein d'un haras, le feu s'est déclaré dans un hangar de 300 m2 contenant du fourrage et du matériel agricole.

L'intervention est toujours en cours mais aucune victime n'est à déplorer.