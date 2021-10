Grandcamp-Maisy. Le maire Jean-Marc Lefranc annonce son retrait de la vie politique

Mardi 10 août, l'ancien député du Calvados (de 2002 à 2012), président du Comité du Débarquement depuis six ans et maire de Grandcamp-Maisy Jean-Marc Lefranc a annoncé son retrait de la vie politique. Non sans émotions, l'homme âgé de 74 ans se sent "incapable de poursuivre sa mission".

Embolie pulmonaire, Covid-19, fibrose pulmonaire et maladie de Parkinson ont affaibli celui qui a consacré la moitié de sa vie à la politique. "Rester ne serait pas convenable, pas digne. J'aimerais surtout dire à mes concitoyens combien je regrette cette situation qu'ils comprendront, je l'espère de tout cœur. Ce n'est pas de mon fait, je subis les événements", regrette Jean-Marc Lefranc.