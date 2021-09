Caen. Les concerts à ne pas manquer

Alors que les différents confinements ont forcé les salles de concert à garder leurs rideaux tirés et leurs scènes vides, le Cargö, le BBC et le Zénith de Caen proposent une programmation musicale vaste et éclectique. Dès la rentrée, des chanteurs et groupes emblématiques tels que Clara Luciani, Amir ou encore Julien Doré viendront interpréter leurs plus grands tubes dans les salles mythiques caennaises.

Une programmation éclectique

En dépit des nombreux reports et annulations liés à la pandémie, le Zénith de Caen propose de nouveaux rendez-vous. Le chanteur aux influences gipsy Kendji est de retour pour sa tournée 2021 et interprétera les titres de son nouvel album Mi Vida. D'autres artistes de renom viennent fouler les planches des salles caennaises. En novembre, le trio des Trois cafés gourmands sera sur la scène de la Fonderie à Hérouville-Saint-Clair pour un concert haut en couleur au son de leur tout dernier album intitulé Comme des Enfants. Ensuite, en mars, le rappeur Hatik enflammera le Cargö avec ses musiques entraînantes.

L'énergie des Trois cafés gourmands au BBC

Mylène Madrias, Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly fédèrent leur public avec leur joie de vivre et leur énergie en musique. Ce trio d'amis d'enfance devenu incontournable de la musique française après leur titre phare A nos souvenirs sera sur le site de la Fonderie, au BBC à Hérouville-Saint-Clair, le 20 novembre 2021 pour interpréter les morceaux de leur dernier album intitulé Comme des enfants.

Kendji et sa guitare au Zénith

Lancé en 2013 après avoir gagné la saison 3 de The Voice, Kendji est de retour sur scène avec son quatrième album. Avec plus de 4 millions de disques vendus depuis le début de sa carrière, le chanteur aux influences gipsy est de retour sur scène pour interpréter les tubes de son dernier album intitulé Mi Vida. Le chanteur sera sur la scène du Zénith de Caen le 15 octobre 2021.

Le rappeur Hatik sur la scène du Cargö

Connu pour son titre Angela, Hatik sera en tournée cette année. Il passe par le Cargö, le mercredi 9 mars 2022. Découvert en mars 2020 dans la série Validé diffusée sur Canal+, l'artiste a dévoilé son premier album intitulé Chaise pliante en mars 2021. Plusieurs tubes emblématiques y figurent tels que La Meilleure en duo avec Jok'Air ou encore son single d'or, Adieu mon amour.