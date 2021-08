Le Havre. Monod : la quatrième vague de Covid-19 a déjà démarré

Martin Trelcat, le directeur général du Groupe hospitalier du Havre, l'assure : la quatrième vague de l'épidémie de Covid-19 a déjà démarré. "Ça a redémarré début juillet avec de premiers cas. On peut dire qu'on a été épargné trois à quatre semaines au mois de juin." Depuis le mardi 3 août, une demi-unité de Covid-19 a été rouverte, soit 12 lits. "Actuellement, on a entre 10 et 17 patients traités pour Covid. Ce qui est marquant, c'est que 90 % des entrées sont des personnes non vaccinées. Elles sont aussi plus jeunes. On vient d'avoir un patient de 37 ans en réanimation." Pour l'heure, le fonctionnement des autres services de l'hôpital n'est pas perturbé. Il n'y a pas de déprogrammation et les urgences de Monod fonctionnent normalement.