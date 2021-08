Seine-Maritime. Obligation vaccinale : des syndicats de soignants appellent à la grève

L'obligation vaccinale fait l'objet de discorde pour le personnel soignant. Certains syndicats de soignants et de pompiers appellent à la grève illimitée depuis son entrée en vigueur, lundi 9 août. François His, le secrétaire général de la CGT Union santé et action sociale de Seine-Maritime, précise les raisons qui alimentent cette position : "Après nous avoir considérés comme des héros il y a quelques mois, il est inadmissible de nous stigmatiser et nous considérer maintenant comme des personnes irresponsables." Et d'ajouter : "Les gestes barrières ont toujours été respectés par les soignants."

Le professionnel parle d'un processus d'"infantilisation", qui opérerait par ailleurs une déchirure du personnel soignant entre deux camps, vaccinés et non-vaccinés.

Au niveau national, la CGT et le syndicat Sud-Santé-Sociaux ont appelé à la grève, tout comme l'un des principaux syndicats de pompiers professionnels, la FA SPP-PATS.