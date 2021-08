Solidarité. Un couple effectue un tour de la Manche à vélo contre la leucémie

C'est une manière originale de fêter son anniversaire de mariage. Après trois ans d'union, un couple du pays saint-lois a décidé d'effectuer un tour de la Manche à vélo en ce mois d'août 2021. Aïdie et David Varin, de Moyon, près de Saint-Lô, sont partis samedi 7 août pour un périple de près de 600 km. Un défi sportif pour le plaisir et surtout la bonne cause, puisque le couple a lancé une cagnotte en ligne permettant à tout un chacun de les encourager grâce à un don qui sera intégralement reversé à l'association Manche Leucémie avec laquelle ils entretiennent des liens forts depuis plusieurs années. Fin du périple, le vendredi 13 août. D'ici là, vous pouvez toujours faire des dons sur Leetchi pour soutenir le jeune couple et l'association Manche Leucémie.