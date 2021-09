Caen. Immobilier : septembre, le bon moment pour vendre ?

Traditionnellement, le marché immobilier est assez saisonnier. D'après Frédéric Violeau, notaire à Caen, le printemps est la période la plus active. "On cherche sa maison pour le printemps, on signe avant l'été et on fait la rentrée de septembre dans le nouveau logement. Ça fonctionne comme ça majoritairement." Il y a également un regain d'activité à l'automne. "En septembre-octobre, il y a quelques transactions pour espérer avoir emménagé d'ici la fin de l'année." Le marché immobilier est assez tendu, il y a énormément de transactions, ainsi, si vous voulez vendre votre maison ou votre appartement, vous ne devriez pas avoir de mal à trouver un acheteur. "Est-ce le moment de vendre ? Étant donné que le marché est très actif, la réponse est oui !"