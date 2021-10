Seine-Maritime. Pass sanitaire : quel contrôle dans les bars et les restaurants ?

Au lendemain de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur le projet de loi étendant le pass sanitaire, Philippe Coudy, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) de Rouen, fait part de l'incertitude des professionnels du monde de la restauration : "L'extension du pass sanitaire génère beaucoup d'inquiétudes, notamment avec ce refus de faire le distinguo entre intérieur et extérieur, ce qui aurait facilité les choses. On ne comprend pas comment le banc public à 10 m de nos terrasses est plus sécure que nos chaises et nos tables avec gel hydroalcoolique, masque pour notre personnel et distanciation."

À deux jours de son entrée en vigueur, c'est l'application concrète du dispositif qui nourrit les questionnements. Au bar La Fée Torchette par exemple, le mécontentement se fait nettement ressentir : "On nous demande de mettre ça en place mais on ne nous en donne pas du tout les moyens. Financièrement, on a quand même bien subi la crise, on n'a absolument pas les moyens d'investir dans du matériel ou du personnel", déplore Lucile Grisel, cogérante de l'établissement.

Sans être opposée au principe du pass sanitaire, Corinne Napoly, la patronne de la brasserie le Central, fait pour sa part état du flou qui plane autour de sa mise en place : "Je ne sais pas comment on va faire pour faire patienter les gens à l'extérieur de l'établissement avant de contrôler le pass."

Aurélien Lecouturier, gérant de la brasserie le Bovary, n'hésite pas à qualifier de "facile" le contrôle du pass sanitaire à l'aide du QR code des clients. "On a les moyens de l'appliquer, affirme-t-il. On se dit que c'est impossible parce que c'est tout nouveau, mais en fait, c'est un geste de tous les jours."

"On a l'impression d'être un gendarme"

Au-delà de l'application stricto sensu du pass sanitaire, les restaurateurs évoquent la difficulté de demander des informations personnelles à leur clientèle, comme l'exprime Lucile Grisel : "J'estime que ce n'est pas de notre regard de devoir contrôler l'identité et la vaccination des gens." Aurélien Lecouturier n'est pas du même avis : il est certain que la présentation du pass ne sera plus un problème une fois la période d'adaptation passée : "C'est le boulot de tout le monde, aussi bien commerçants que pas commerçants, de gérer cette épidémie. C'est un devoir citoyen."

Sébastien Moreau, le responsable du Diapason, relève le caractère "gênant" lié à la vérification de ce laissez-passer sanitaire : "On va être obligés de flasher les codes et de vérifier la carte d'identité. Ce n'est certainement pas notre rôle, parce qu'on a plus l'impression d'être un gendarme que d'accueillir des clients."

Néanmoins, tous espèrent que leur clientèle se montrera compréhensive lorsqu'ils mettront en application les directives de l'État, dès le lundi 9 août.