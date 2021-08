Seine-Maritime. Rouen sur Mer : un bilan très contrasté pour l'édition 2021

Après un mois d'animations et de jeux en plein air ouverts à tous, Rouen sur Mer et sa plage artificielle s'apprêtent à quitter les quais de la rive gauche. L'occasion pour les organisateurs et les animateurs de dresser le bilan. Le dispositif avait notamment pour but de permettre aux familles qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances de profiter d'activités estivales dans la ville.

Une nette baisse de fréquentation

"On a eu un très bon départ grâce à la météo assez clémente et on a senti qu'il y avait de l'attente par rapport à toutes les nouveautés qu'on proposait, comme la plateforme aqualudique par exemple", indique Matthieu Blondel, chargé de mission à la Direction des manifestations publiques de Rouen. Selon les animateurs de Rouen sur Mer, d'autres activités comme le pédalo et la tyrolienne étaient également très prisées par les visiteurs.

La météo n'a cependant pas tardé à se dégrader et l'instauration du pass sanitaire le 21 juillet a impacté encore davantage le succès de l'événement, comme le constate Honorine Dubois, animatrice depuis quatre ans à Rouen sur Mer : "Par rapport aux autres éditions, notamment celle de 2019, on a beaucoup moins de monde. On passe environ de mille personnes à quatre cents, grand maximum. En effet, les personnes ne savaient pas qu'elles avaient besoin du pass sanitaire. Ça les a un peu déconcertées car c'est un événement en plein air. Mais c'est surtout nécessaire pour les files d'attente." C'est particulièrement lors des jours suivant la mise en place du pass sanitaire que la baisse de fréquentation a été la plus notable, une chute de "près de 50 %", d'après Matthieu Blondel.

Les animateurs restent malgré tout satisfaits de l'accueil qu'ils ont pu réserver au public. "Comme on a eu moins de monde, on a peut-être pris, nous en tant qu'animateurs, plus de temps avec chacun des enfants. Certains ont d'ailleurs pu passer plusieurs fois sur les activités, chose qu'on ne peut pas toujours faire", s'est réjouie l'animatrice Romane E Sousa Da Costa.

Pratique. Rouen sur Mer - jusqu'au dimanche 8 août de 12 heures à 20 heures (ouverture de la plage à 12 heures, début des activités à 14 heures) - gratuit (pass sanitaire obligatoire).