Caen. Traversée du viaduc de Calix : 18 poids lourds verbalisés

Depuis le 27 juin et jusqu'en novembre prochain, l'accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes est interdit sur le viaduc de Calix du périphérique de Caen. Pour s'assurer que cette mesure est respectée, la police nationale du Calvados a effectué une opération de contrôle dans la matinée de ce mercredi 4 août. Au total, 18 poids lourds de plus de 3,5 tonnes ont été arrêtés et verbalisés.

"D'autres interventions seront réalisées", annonce la police nationale du Calvados. L'interdiction de circulation s'explique en raison de la fragilité du viaduc actuellement en travaux. Différentes déviations avaient été mises en place au moment de l'interdiction pour permettre aux poids lourds de continuer à circuler.