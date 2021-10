Normandie. Covid-19 : le Calvados particulièrement touché

Alors que tous les voyants étaient au vert en Normandie, la pandémie de Covid-19 repart, et notamment dans le Calvados. Selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé communiqués mercredi 4 août, le taux d'incidence dans le Calvados est désormais de 215 cas pour 100 000 habitants, devant la Seine-Maritime (97,6), l'Eure (99,55) la Manche (84) et l'Orne (65). "Cette flambée est liée d'une part à l'augmentation des événements festifs en période estivale ainsi qu'au relâchement, au cours de ces rassemblements, du respect des gestes barrières", explique Cécile Lheureux, adjointe de la déléguée territoriale du Calvados à l'ARS.

Autre hypothèse de cette augmentation, la part de mutation du variant Delta, détecté dès la fin juin dans le Calvados, soit plus tôt que dans les autres départements normands. Alors que le nombre d'hospitalisations reste stable, les patients en réanimation sont de plus en plus nombreux. "Depuis ce vendredi 30 juillet, on en compte 47 contre 39 la semaine dernière", précise l'Agence régionale de santé.

Plus de 4 millions d'injections réalisées en Normandie

Depuis le début de la campagne de vaccination, 52,2 % des Normands sont totalement vaccinés, 62,8 % ont reçu au moins une dose. Ces chiffres placent la Normandie deuxième des régions françaises pour ce qui est des primo-injections comme de la vaccination complète, avec "au 1er août, 2 274 591 primo-injections et 1 898 112 personnes bénéficiant d'une vaccination complète, soit au total 4 009 459 injections effectuées", précise l'ARS.