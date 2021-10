Pointe de Caux. Tourisme : un mois de juillet en demi-teinte

Le mois de juillet 2021 ne restera pas dans les annales du tourisme en Seine-Maritime. Sur la pointe de Caux, le constat est mitigé.

Une météo défavorable

Christophe Cusseau, le directeur de l'office de tourisme de Fécamp, ne note pas un boom comme en 2020 et l'après-confinement. "Il y a deux raisons à cela : la possibilité de voyager à l'étranger et la météo capricieuse." La fréquentation de l'office de tourisme de Fécamp est en forte baisse en ce mois de juillet. "On a divisé par deux la fréquentation journalière. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a du monde. Les meublés sont pleins mais les activités peinent à trouver leur public. Les touristes restent en famille ou entre amis."

Au Havre, le constat est le même, avec une baisse de 17 % de la fréquentation des points tourisme de la communauté urbaine par rapport à l'année passée. C'est même -30 % sur l'office de tourisme du Havre. "C'est surtout la fréquentation française qui est en baisse", explique Benoit Rémy, le directeur de l'office de tourisme.

"Début juillet a été fébrile. Les conditions climatiques ne sont pas favorables. Mais on s'attend à du meilleur pour août, les pays voisins fermant peu à peu leurs frontières."