Caen. Maison des jeunes et de la culture : les activités pour les moins de 6 ans

Les activités ne manquent pas dans les Maisons des jeunes et de la culture de Caen. Seulement, il n'est pas toujours simple de trouver un loisir adapté à ses jeunes enfants. Le 17b, centre d'animation à Venoix, propose par exemple de l'éveil corporel pour les enfants de 4 ans ou encore de la babygym. À la MJC de la Guérinière, les plus jeunes pourront s'essayer aux arts du cirque dès 4 ans mais aussi au karaté, nouveauté de cette saison. À la MJC du Chemin Vert, les moins de 6 ans vont pouvoir pratiquer une activité en vogue : le yoga. D'autres activités sont également proposées dans les centres d'animation de la ville, comme au centre d'animation Tandem, avec un éveil artistique et la découverte de cinq disciplines, ou à la Prairie.