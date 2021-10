Alençon. La circulation rouvre en bas de la rue Saint-Blaise

La circulation est de nouveau ouverte, vendredi après-midi 30 juillet, sur le carrefour Rue Saint-Blaise, à Alençon. "Enfin !", ne pourront pas s'empêcher de penser tous ceux qui ont dû modifier leurs habitudes de circulation depuis cinq mois.

Il s'agit de l'un des principaux accès au centre-ville par la rue Saint-Blaise et la Grande Rue et, dans l'autre sens, de l'une des principales artères par le cours Clémenceau. Un nœud vital pour toute l'activité économique, qui était en travaux depuis février : d'abord avec le remplacement des vieilles canalisations souterraines obsolètes puis avec la rénovation des trottoirs et des rues. Si les feux tricolores ont disparu, la finalisation des trottoirs ne se fera qu'après les vacances.