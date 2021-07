Sécurité. Les cartes bancaires bientôt munies de la reconnaissance digitale

Reconnaissance digitale, lecteur d'empreintes ou encore biométrie, ce sont les noms de cette nouvelle technique assurant plus de sécurité qui sera bientôt appliquée aux cartes bancaires. La banque BNP Paribas est la première à commercialiser ce nouveau moyen d'authentification des transactions, pour une cotisation annuelle de 158 euros.

Comme avec un smartphone, où l'utilisateur est authentifié, la carte bancaire biométrique permet d'effectuer des paiements sans contact sans limites de transaction. Ainsi, le smartphone ne tuera pas (encore) la carte bancaire.

Une carte plus sécurisée

Thales a développé cette carte avec l'objectif d'augmenter le niveau de sécurité des transactions, comme c'est le cas avec le mode de paiement via un smartphone. Les données biométriques sont stockées dans des puces ou des coprocesseurs séparés et isolés du reste du système. Selon Thales, ces données "ne sont pas conservées sur les serveurs de la banque ni transmises à un bureau de personnalisation".

Les données biométriques (ADN, empreintes digitales, reconnaissance faciale par exemple) ont la particularité d'être basées sur les caractéristiques physiques et donc par définition uniques et permanentes. De ce fait, elles sont des données personnelles car elles permettent d'identifier un individu.

La biométrie : une donnée "sensible" selon le RGPD

La question des données personnelles à l'ère du numérique est assez sensible au regard des droits et libertés fondamentaux. La technologie biométrique s'immisce de plus en plus dans notre quotidien (à commencer par nos smartphones) facilitant aisément le traçage numérique. Le règlement européen sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur en 2018, a consacré le caractère particulier des données biométriques en les qualifiant de sensibles, au même titre que les données liées à la santé par exemple. La généralisation des technologies de traçage à partir de nos données personnelles pose inévitablement des questions d'ordre bioéthique.