[Photos] Montvilliers. Artisanat d'art : et si on se promenait aux hallettes ?

Depuis le Moyen-Âge, elles sont un élément structurant du bourg de Montivilliers, près du Havre. Après deux ans de travaux, les hallettes abritent depuis le début de l'été dix artisans et artisanes d'art : bijoux, tapisserie, scrapbooking, fabrication de meuble, peinture, décoration, tissages muraux, carterie… "C'est un tremplin énorme car prendre un local commercial était inenvisageable pour moi, et je ne souhaitais pas me lancer uniquement sur internet" estime Johanna Doutreleau, restauratrice de luminaires. Comme d'autres néo-entrepreneurs des hallettes, elle bénéficie d'un bail court et d'un loyer modéré. "Les locaux sont très beaux, en plein centre-ville. Pour nous c'est la possibilité d'être vus et de se faire connaître" estime la créatrice.

Certains créateurs travaillent dans leur local, devant les visiteurs, comme Anaïs Joye.

Un échange de savoir-faire

Travailler les uns à côté des autres est aussi un avantage pour les locataires. Anaïs Joye, créatrice de bijoux, partage son local avec Aude Fichet. "C'est agréable de pouvoir échanger et partager nos savoirs faire. J'ai déjà, en peu de temps, appris plein de techniques et d'outils qu'elle utilise et que je n'utilisais pas" note l'artisane. L'artiste peintre et encadreur Claude Goument, installé aux hallettes depuis plusieurs années, apprécie lui aussi la compagnie de jeunes confrères : "ils me boostent à mettre encore plus de couleurs et de créativité !".

Claude Goument est le doyen des artisans, installés ici depuis des années avant la restauration.

Jusqu'à fin août, les Hallettes se découvrent en nocturne un vendredi sur deux, à l'occasion des Monti'marchés d'été. Ce vendredi 30 juillet, une cinquantaine de producteurs locaux s'installent près des hallettes, rue Gambetta et rue Coty, jusqu'à 23 heures.

Pratique. Les hallettes se situent place du Docteur Chevallier et rue Henry Lemonnier