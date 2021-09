Caen. Les bars et salons de thé où jouer aux jeux de société

Avec la crise sanitaire, s'asseoir autour d'une table pour une partie de jeux de société est redevenu tendance. Le bar à jeux Le Newport est un incontournable après dix ans d'existence sur le port.

Jouer au milieu d'une planche de charcuterie

Plus de 550 références de jeux sont disponibles : "Notre ludothèque est pleine. On en a racheté une centaine après le confinement !" explique Damien Botté, le co-gérant. "Les jeux 'Blanc-manger coco' ou 'Limite-Limite' s'apprennent en deux minutes, c'est la rigolade assurée". Au bord de l'Orne, les passionnés Léo Gommard et Eric Schaeffert ont lancé la brasserie La Case Départ en juin 2020. "On est un café ludique. Le but est que les gens mettent les pieds sous la table et on explique les règles" indique Léo. Ici aussi, les clients profitent d'une belle bibliothèque : des jeux rapides (15 minutes maximum), pour les enfants dès 4 ans mais aussi pour les experts. "On sert des planches. Le but est de se faire plaisir tout en grignotant". Sans passer par la case départ, vous trouverez le WarpZone juste en face. Vous pourrez jouer aux jeux vidéos tout en sirotant un cocktail.

Le Newport Café : 74 Quai Vendeuvre, 14000 Caen. Ouvert du lundi au samedi, jusqu'à 00h30. Tél. 02 31 85 75 64.

La Case Départ : 23 Quai Eugène Meslin, 14000 Caen. Ouvert du mardi au samedi, de 11h à minuit (mardi et mercredi) et jusqu'à 1h du matin le reste de la semaine. Tél. 02 61 92 33 19.

WarpZone : 51bis Rue Saint-Michel, 14000 Caen. Ouvert du mardi au dimanche jusqu'à 1h du matin (sauf dimanche). Tél. 06 43 35 26 89.