Covid-19. Quels sont les pays qui vaccinent le plus ?

À ce stade, 14,2 % de la population mondiale a été entièrement vaccinée. Au total, un peu plus de 4 milliards de doses ont été administrées. En France, le taux de vaccination complète a récemment dépassé les 50 % de la population : un peu plus de 34 millions de Français ont reçu leurs deux doses et 40 millions en ont reçu une. Au sein de l'Union européenne, environ 70 % de la population adulte a reçu au moins une injection, selon la Commission européenne. La Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, précise aussi que plus de la moitié des adultes (57 %) sont totalement vaccinés au sein de l'Union. En moyenne, près de 35 millions de personnes dans le monde reçoivent, par jour, une dose.

Le top 5 des pays les plus vaccinés

Les Émirats Arabes Unis sont les champions du monde avec un taux de vaccination complète qui s'élève à 70 %. Viennent ensuite l'Uruguay et le Chili (63 %) puis Israël et Bahreïn (62 %).

Numériquement, c'est en Chine qu'il y a le plus de personnes vaccinées (1,6 milliard), mais aucune donnée n'est transmise par les autorités sur le nombre de vaccinations complètes. Aux États-Unis, 163 millions de personnes sont entièrement vaccinées. La proportion de personnes avec un schéma vaccinal complet dans le pays s'élève à 49 %. En Inde, 98 millions de personnes ont reçu leurs deux doses, ce qui représente seulement 7,11 % de la population.

Une vaccination encore très inégalitaire

Malgré une campagne vaccinale qui avance à un rythme assez soutenu dans les pays riches, la vaccination reste néanmoins très inégalitaire à l'échelle mondiale. Selon Our World in Data, seulement 1,1 % des personnes les plus démunies sur la planète ont reçu au moins une dose.

L'écart entre les pays dits à "revenu élevé" et à "faible revenu" (au sens de la Banque mondiale) est assez impressionnant : les premiers ont injecté en moyenne 97 doses pour 100 habitants contre 1,6 dose pour les seconds. Un chiffre qui illustre l'inégalité criante en termes d'accès à la vaccination. À ce jour, seuls quatre pays n'ont pas enclenché (ou communiqué) une campagne vaccinale : la Corée du Nord, le Burundi, Haïti et l'Érythrée.

Covax : un mécanisme qui tente d'équilibrer les injections

L'activation du mécanisme Covax (Covid-19 Vaccines Global Acces) est censée développer et assurer un accès équitable à la vaccination dans 200 pays. La distribution des doses repose essentiellement sur les dons des États. Ce mécanisme a permis de mettre en place des campagnes de vaccination dans les régions défavorisées à travers le globe : à ce stade, 152 millions de doses ont été distribuées dans 137 États. Mais récemment, plusieurs pays ont pu aussi bénéficier de dons de doses inutilisées par les pays riches. Covax espère pouvoir profiter de cet élan de générosité pour distribuer 250 millions de doses supplémentaires d'ici deux mois.