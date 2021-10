Éric Delaunay de retour en France. "Paris 2024, j'y pensais déjà avant et maintenant oui, c'est un objectif"

Deux jours, après sa 5e place aux jeux olympiques de Tokyo, le skeeter manchois Éric Delaunay est déjà de retour en France. Il nous a livré son sentiment sur ses JO.

Éric, quel souvenir garderas-tu de ces jeux ?

Un souvenir amer forcément, je rentre avec une 5e place, ce n'est pas ce que j'étais parti chercher. J'ai fait de belles qualifs (record olympique à la clé) mais je suis passé à côté de ma finale. Maintenant, il va falloir analyser et rebondir.

Justement avec 2 jours de recul, c'est quoi la première analyse

J'ai un problème avec les finales. J'en ai fait beaucoup dans ma carrière pour peu de médailles. En qualifications, je suis régulier, j'arrive souvent à rentrer en finale. C'est un point que j'ai bien travaillé avec mon coach mental et ma sophrologue. Maintenant, c'est sur l'approche des finales qu'il va falloir bosser.

Après la compétition, tu t'es projeté rapidement sur Paris 2024 ?

Quand je suis sorti de la finale, je n'y ai pas pensé aussitôt car la déception était bien plus forte que le reste mais là, deux jours après, oui j'y pense, j'y pensais déjà avant. Disputé des Jeux dans son pays, c'est top. Il faut que je travaille encore plus pour pouvoir atteindre cet objectif-là.

Et maintenant vacances ?

Oui un peu de repos et surtout je vais pouvoir profiter de ma famille et mes amis car je me suis beaucoup isolé pour le Covid-19 mais aussi pour préparer ces Jeux depuis 1 an, donc je vais essayer de profiter d'eux. Et puis je vais aussi aller à la rencontre de tous ces gens qui m'ont énormément soutenu pour les remercier.