Étretat. Le port du masque obligatoire rétabli sur une partie de la commune

"Si on ne le fait pas, on nous le reproche... Si on le fait, on est critiqué aussi !" Face à la nouvelle accélération de l'épidémie de coronavirus, André Baillard, le maire d'Étretat, a décidé de rétablir le port du masque obligatoire, sur les zones les plus fréquentées de la commune.

Un arrêté municipal datant de lundi 26 juillet l'impose dans les rues commerçantes, sur le Perrey (la promenade qui longe la plage), le parc des Roches et le Clos Lupin, ainsi que les parkings. "Depuis le 21 juillet, la Seine-Maritime est repassée en orange (taux d'incidence de plus de 50 cas pour 100 000 habitants), justifie le maire, et l'été nous pouvons parfois recevoir, quand il fait beau, jusqu'à 4 800 personnes par jour". Ce mardi matin, l'heure était à la prévention pour informer les visiteurs du retour de cette règle en extérieur.

Cet arrêté municipal qui impose le port du masque est valable jusqu'au mardi 31 août, pour toute personne âgée de 11 ans et plus. Il ne concerne pas les falaises d'Étretat ni la plage.