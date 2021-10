Votre horoscope signe par signe du dimanche 22 août

BELIER

La communication en famille vous sera favorable. Vous prendrez le temps d'échanger, d'exprimer vis-à-vis des uns et des autres ce que vous avez sur le cœur.

TAUREAU

Fuyez les excitants, réduisez le café, le thé. Votre effervescence mentale s'harmonisera plus aisément.

GEMEAUX

Des situations vous demanderont de jongler adroitement pour ne froisser personne. La vie familiale s'avèrera tout de même assez complexe à gérer.

CANCER

Comme votre énergie sera en dents de scie, vous devrez vous accorder des moments de pause ou vous relaxer. Gare à la surchauffe !

LION

Vous risquerez de vous montrer trop autoritaire et nettement moins romantique, ce qui refroidira les élans de votre partenaire.

VIERGE

Vous fuirez les conflits. On pourrait vous reprocher de ne pas vous positionner, mais cela vous passera par-dessus la tête, car vous aurez envie de calme.

BALANCE

La Lune aura un pouvoir de régénération et vous proposera de ne plus vous focaliser sur le passé, mais de renouer avec un parent et de vous réconcilier.

SCORPION

À voir votre visage moins crispé, plus détendu, on devinera que vos poings se desserreront et que vos nerfs se relâcheront.

SAGITTAIRE

Votre projet rencontrera des réticences en famille. Vous aurez le droit à des commentaires qui pourraient davantage vous irriter que vous faire douter.

CAPRICORNE

Un peu échaudé par la manie de certains à faire des ragots, vous préserverez vos secrets. Vous en direz le moins possible sur vous et sur vos projets.

VERSEAU

Des rencontres risquent de venir bousculer un quotidien un peu plat en ce moment.

POISSONS

Il vous faudra trouver un antidote à vos accès de mélancolie. Sinon vos maux d'estomac vont durer plus que prévu.