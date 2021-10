Tendance Confidences. Rencontre avec le navigateur Sébastien Destremau

Après avoir effectué un premier Vendée globe en 2016 puis un second en 2020, Sébastien Destremau parle de ces défis avec passion et humilité. Comme un refrain au fil de l'eau et de l'interview cette phrase revient : "Si la mer vous laisse passer". Un bateau à l'échelle de l'océan, c'est une coquille de noix qui est secouée au gré des vagues !

Une école de vie

Arriver dernier d'un Vendée globe ou ne pas le terminer, suite à des avaries, pour le navigateur là n'est pas l'essentiel ! Ce qui est important, c'est que la vie gagne.