Météo. La Manche placée en vigilance orange aux orages

Après une semaine de temps radieux, Météo France a placé le département de la Manche en vigilance orange pour un épisode orageux attendu ce vendredi 23 juillet. Les orages débuteront dans le sud du département en fin d'après-midi et remonteront ensuite vers l'ensemble du département. Une accalmie est prévue en début de nuit. Avant cela, les orages seront violents par endroits avec des risques d'averses de grêles et de fortes rafales de vent pouvant attendre 90 km/h. La Préfecture de la Manche invite à la prudence, en évitant notamment de se déplacer et d'utiliser le téléphone et les appareils électriques, de se mettre en sécurité hors des zones boisées et des cours d'eau, et de s'abriter dans un bâtiment en dur.

Masse d'air chaud et humide du #sudouest à la #Bretagne: Poussée par un axe dépressionnaire, elle donnera plusieurs salves orageuses assez virulentes, (forte énergie disponible et cisaillement de vent marqué). Risque de #grêle et de fortes rafales #orages #vigilanceOrange https://t.co/mSlsLwLdCY pic.twitter.com/ouXjVhmJOk — Alexandre Flouttard (@stormchaser_a81) July 23, 2021