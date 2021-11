La lutte contre l'insalubrité dans les quartiers ouest de Rouen

Avec l’arrivée de la faculté de droit en 2001 et l’aménagement de l’avenue Pasteur, le quartier Nouvelle préfecture de Rouen a bien changé. Pourtant, dix ans plus tard, tout n’est pas réglé. Un périmètre de réhabilitation a ainsi été défini, et une opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH RU) lancée jusqu’en 2015.

Qui y a droit ?

Cette opération permet aux propriétaires, bailleurs ou occupants, d’obtenir des subventions afin de rénover leur logement. “Elles peuvent couvrir de 20 % à 50 % des travaux, en fonction des dossiers”, explique Stéphanie Ouvry, de l’entreprise CDHAT, chargée d’opérations dans le cadre de cette OPAH RU. Elle accompagne les propriétaires dans l’élaboration des dossiers. Car ne les obtient pas qui veut...

Le déblocage d’aides dépend du revenu annuel pour les propriétaires résidants et du loyer de sortie pour les propriétaires bailleurs. “Les travaux subventionnables en priorité concernent la lutte contre l’habitat insalubre et dégradé” et les travaux d’économie d’énergie. “Le but est d’améliorer l’offre locative en aidant les foyers à petits revenus à restaurer leur habitat”, rappelle Stéphanie Ouvry.