Saint-Lô. Le cinéma repousse la mise en place du pass sanitaire

L'entrée dans les lieux de loisirs et de culture est désormais soumise à la présentation d'un pass sanitaire dès lors que ces endroits rassemblent plus de 50 personnes. Les cinémas font partie des lieux impactés par ces nouvelles mesures sanitaires mais beaucoup d'entre eux ont fait le choix de ne pas demander de preuve de vaccin où de test PCR négatif à l'entrée. Comme d'autres, le Cinémoviking, à Saint-Lô, a donc choisi de limiter les séances à 50 spectateurs pour "se laisser encore du temps, humainement et matériellement, de mettre en place des contrôles du pass sanitaire" explique le directeur des lieux Clément Jodocius. Ici, le pass sanitaire sera demandé pour entrer dans "quelques jours ou quelques semaines".