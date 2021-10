Cherbourg-en-Cotentin. Pass sanitaire : la Cité de la Mer craint une baisse de fréquentation

Le pass sanitaire est obligatoire depuis ce mercredi 21 juillet pour accéder aux lieux culturels qui accueillent plus de 50 personnes en même temps. A la Cité de la Mer, des salariés auparavant gestionnaires de flux sont désormais déployés à l'entrée pour contrôler si vous êtes vacciné, ou si vous avez reçu un test négatif à la Covid-19. Une mesure qui vient stopper un début de saison estivale prometteur selon Bernard Cauvin, directeur : "Je pense qu'on va y laisser des plumes économiquement, de façon assez lourde, confiait-il jeudi 15 juillet. C'est d'autant plus rageant que depuis 15 jours, il y a une fréquentation optimale au sein de la Cité de la Mer, largement plus qu'en 2020, avec + 25 % de fréquentation." Une tendance qui aurait pu compenser "largement" la perte de chiffres d'affaires du début d'année, lorsque le site était fermé. "On voit bien qu'il y a eu un engouement après cette période difficile, poursuit-il. Les étrangers reviennent, notamment les Belges, les Allemands et les Néerlandais, il y a aussi une fréquentation de la Région parisienne en très grande hausse."

En revanche, les jeunes de 12 à 17 ans pourront profiter des aquariums, du Redoutable et du parcours du Titanic sans pass sanitaire jusqu'au 30 août.