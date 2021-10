Big Tour. Avant Fécamp ce mercredi, il y avait déjà de l'ambiance à Dieppe

Animations, concerts, mini-jeux, les activités du Big Tour ont attiré la foule mardi 20 juillet sous le rayonnant soleil de Dieppe. À partir de 15 h 30, l'événement accueillait ses intervenants pour une émission TV retransmise en direct sur le grand écran du village. L'occasion de découvrir les témoignages d'entrepreneurs, dont celui de Laure Hamel. Cette cofondatrice de Fabalab, un espace d'accompagnement à la parentalité basé à Bihorel, était ravie de la tenue de l'événement. "Je suis venue pour faire des rencontres et créer du lien : c'est la clé de l'entrepreneuriat, partageait-elle. Le Big Tour est un moyen de rendre l'entrepreneuriat attractif et pas rébarbatif, et surtout accessible en ayant une information de proximité."

Des artistes de The Voice et Danse avec les stars

À 17 heures, c'est au grand public que le village ouvrait ses portes. Les visiteurs étaient invités à parcourir les stands thématiques, à assister à des expériences et tester leurs connaissances en matière de climat ou d'industrie. Ils ont également pu découvrir l'escape game aménagé dans le village, les activités en réalité virtuelle et le simulateur de conduite très apprécié des enfants.

L'ambiance n'a pas faibli à mesure que la soirée approchait. Les visiteurs attendaient avec impatience la montée sur scène des chanteurs Anik St-Pierre et Robin Peret, de Fauve Hautot et des danseurs de la troupe Danse avec les stars, avant le concert de Jérémy Frérot prévu à 21 heures. L'artiste, ravi de retrouver l'adrénaline de la scène, a partagé son avis sur cette tournée initiée par la BPI : "C'est une bonne manière de valoriser les entrepreneurs, de pouvoir se mélanger, s'écouter les uns les autres, comprendre ce qui se passe en France et pouvoir découvrir les Français, redécouvrir des métiers et leur donner de la lumière. C'est hyper beau de pouvoir faire ce tour de France".

L'ex-membre du duo Fréro Delavaga Jérémy Frérot se produit en concert dans toutes les villes du Big Tour, l'occasion pour lui de retrouver ses marques sur scène avant sa tournée de 2022. - Christopher Roelens

Ce mercredi 21 juillet, le village du Big Tour s'installe à Fécamp le temps d'une journée, avec un changement : la présentation obligatoire du pass sanitaire à l'entrée. 18 autres villes de la côte française accueilleront l'événement jusqu'au 20 août.