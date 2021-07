Buzz. Clara Luciani se dévoile pour la première fois... sans sa frange !

Clara Luciani nage actuellement dans le bonheur. Son album Cœur, sorti le 11 juin, a été certifié disque d'or en seulement quelques semaines. Toujours aussi grande, ses pantalons pattes d'eph' rallongeant toujours plus son aura, Clara Luciani vient de changer de look et personne ne s'y attendait.

En effet, sur le tapis rouge de Cannes lors du dernier festival, Clara Luciani s'est présentée sans sa frange ! L'une des marques de fabrique de l'artiste à l'univers disco-chic sur son dernier album, n'est plus. Les réactions sont unanimes. Anonymes ou célébrités, tout le monde félicite cette nouvelle coupe de cheveux.

Cette nouvelle coupe annonce-t-elle d'autres nouveautés ? Affaire à suivre !