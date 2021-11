Deux nouvelles bornes électriques au Vieux Marché

Samedi 10 mars, une voiture de sport est arrivée sans aucun bruit place du Vieux Marché. Et pour cause, elle était électrique. A son volant : Fabrice Capitaine, de passage à Rouen pour recharger les batteries de sa Tesla Roadster avec laquelle il entreprend un Tour de France afin de tordre le préjugé associant voiture électrique et trajets de petite distance.

La ville de Rouen, la Crea et Rouen Park ont profité de cette occasion pour inaugurer deux nouvelles bornes électriques dans le parking du Vieux Marché.