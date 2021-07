Environnement. Des milliers de flamants roses retrouvés morts : comment l'expliquer ?

Des carcasses de flamants roses jonchent le sol à perte de vue. Dans le centre de la Turquie, le lac Tuz, destination prisée l'été, s'est asséché. L'eau a laissé place à une scène de désolation, comme le relatent Les Observateurs de France 24.

İnsan gözü dönmüş bir canavardır. Tuz Gölü'ndeki bütün yavru flamingolar öldürüldü. SEBEBİ GÖLÜ BESLEYEN BÜTÜN SU KANALLARIN ÖNÜNÜ KESİP TARLALARA SULAMA İÇİN VERİLMESİ! Tuz Gölü'nü bile kuruttunuz! Bu görüntüler yeni, hepsi ölü flamingolar... pic.twitter.com/ifpibavHis — Emin Yoğurtcuoğlu (@birddetectiveTR) July 13, 2021

Ce lac salé est l'un des plus grands du monde. C'est justement sa teneur en sel qui en fait un coin de reproduction apprécié des oiseaux migrateurs, dont font partie les flamants roses. Mais le petit coin de paradis a disparu ces derniers jours, comme en témoignent les photos prises mardi 13 juillet par Fahri Tunç, photographe animalier.

La BBC explique que 5 000 bébés flamants roses auraient péri cette année au lac Tuz. Mais à quoi est due cette soudaine mortalité ? Certains habitants évoquent le peu d'eau dans le lac et la sécheresse, conséquence du réchauffement climatique. Autre hypothèse : les agriculteurs qui, pour trouver de l'eau, auraient commencé à construire des barrages pour collecter l'eau du lac, l'asséchant et provoquant la mort de nombreux flamants.

Mais Mustafa Cemal Darılmaz, doyen de la Faculté de médecine vétérinaire de l'université d'Aksaray et spécialiste des espèces aquatiques, interrogé par Les Observateurs de France 24, balaie cette hypothèse. Il rappelle que l'assèchement du lac n'est pas une nouveauté et qu'il se reproduit chaque année. Pour lui, la surmortalité des flamants pourrait venir de l'augmentation de leur population. Certains flamants et leurs poussins ont dû alors s'installer en bordure du lac, là où l'eau s'évapore une fois les fortes températures arrivées. "Les flamants roses se trouvant dans ces pépinières au bord du lac ont perdu la vie en raison du retrait rapide de l'eau par évaporation, et à cause du départ de leurs parents", explique Mustafa Cemal Darılmaz.

Après ce malheureux épisode, le gouvernement de la province de Konya a annoncé, mercredi 14 juillet, avoir lancé une enquête sur la mort des flamants.