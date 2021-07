Normandie. Transformation de la RN12 en 2x2 voies : la Région soutient l'Orne

Lors de sa session plénière du mardi 13 juillet, le Conseil départemental de l'Orne avait annoncé vouloir prendre en charge la Route Nationale 12 pour accélérer sa mise à 2x2 voies entre l'Orne et Paris. Lors de sa session du lundi 19 juillet, la région Normandie a confirmé son soutien à ce projet. "La Normandie dispose d'un réseau de voies rapides routières permettant de relier les pôles urbains entre eux et au reste du territoire national, mais certaines liaisons et infrastructures pourtant essentielles au désenclavement des territoires sont insuffisantes et obèrent les mobilités et l'attractivité de la Normandie", constate la région, qui confirme que "la réalisation d'un itinéraire à 2x2 voies de la RN12 jusqu'à Alençon constitue ainsi un maillon essentiel du désenclavement du sud de la Normandie. Pour accélérer la réalisation d'un itinéraire complet, d'un coût total estimé entre 250 et 320 millions d'euros, la Région a décidé de soutenir la démarche à venir du Département de l'Orne consistant à demander à l'État le transfert de la RN12", confirme le Conseil régional.