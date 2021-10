Élevage. Le gouvernement veut interdire le broyage et le gazage des poussins

Chaque année, 50 millions de poussins mâles sont broyés ou gazés en France. Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a annoncé vouloir interdire ces pratiques à partir de 2022. Son prédécesseur, Didier Guillaume, avait déjà émis la volonté de mettre fin au broyage et au gazage des poussins.

L'année 2022 sera l'année de la fin du broyage et du gazage des poussins mâles. C'est une avancée majeure qui était attendue de longue date et que nous mettons aujourd'hui en œuvre ⤵️ pic.twitter.com/TkIy8E6lTZ - Julien Denormandie (@J_Denormandie) July 18, 2021

Les poussins mâles systématiquement broyés

Les poussins mâles ne peuvent pondre d'œufs et leur croissance est trop lente pour la viande. Jusqu'alors, ils sont de ce fait systématiquement tués par broyage ou par gazage avec du CO 2 . Pour des raisons économiques, ces techniques sont jugées incontournables par l'industrie avicole. Mais ces mesures annoncées par l'exécutif constituent une victoire pour les militants du bien-être animal.

Utilisation de la spectrophotométrie

Julien Denormandie précise que "le Conseil d'État sera saisi à la fin de l'été d'un projet de décret" et dès le 1er janvier 2022, les poussins seront triés avant la naissance, via la technique dite de spectrophotométrie ou sexage in ovo. Cette technique consiste à distinguer, à travers la coquille, les embryons mâles et femelles et donc de détruire les œufs non désirés avant d'éclore.

Cependant, cette nouvelle technique suppose la mise en place de nouvelles installations pour les éleveurs de volaille. Et naturellement, cela a un coût. À cet effet, le ministre de l'Agriculture a précisé que l'État allait débloquer un fonds de 10 millions d'euros pour aider les éleveurs à installer ces nouveaux couvoirs. Ce qui représente environ 40 % du coût des installations.

Bientôt une réglementation au niveau européen ?

Le ministre de l'Agriculture a fait savoir que l'Allemagne devrait soutenir la France pour proposer une nouvelle réglementation européenne pour mettre fin au broyage et au gazage des poussins. Le ministre a aussi expliqué que la fin de la castration à vif des porcelets entrera en vigueur le 1er janvier 2022.