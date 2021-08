Bretteville-sur-Odon. Testez un simulateur de chute libre

Près de Caen, dans la commune de Bretteville-sur-Odon, faites monter l'adrénaline grâce à Airfly. L'entreprise propose une simulation de chute libre par un système de soufflerie. L'expérience est unique. Vous allez avoir la sensation de voler exactement comme lors de la chute libre d'un saut en parachute. Mais c'est encore mieux, car le temps de chute libre dans le simulateur est deux fois plus long qu'un saut en parachute classique. Et pour une immersion encore plus totale, Airfly propose depuis peu des casques de réalité virtuelle. Vous allez forcément prendre de la hauteur !

Pratique : 685 Rue Jules Védrines, Bretteville-sur-Odon. À partir de 45,99€ le vol. Tél. 09 70 17 14 76.