Seine-Maritime. Un nouveau système pour louer un vélo dans la Métropole de Rouen

Il sera bientôt plus facile de se déplacer à Rouen et dans les alentours en deux-roues. Au mois de septembre va ouvrir la première vélostation portée par la Métropole Rouen Normandie, située rue Jeanne d'Arc, à l'angle avec la rue Ganterie.

Il s'agit d'un système de location moyenne et longue durée de vélo à assistance électrique (VAE). 600 VAE seront disponibles dès l'ouverture de la station et il y en aura 2 500 à terme. Un certain nombre de vélos spécifiques, comme les vélos pliants et cargo, seront aussi proposés. À l'heure actuelle en revanche, aucun vélo mécanique classique n'est prévu puisque la vélostation vient compléter l'actuel réseau Cy'clic qui reste opérationnel. La mise à disposition de ces vélos électriques va permettre des déplacements plus aisés dans l'agglomération qui se caractérise par des côtes difficiles à monter pour les non-sportifs.

Ainsi, plusieurs systèmes d'abonnement seront proposés au sein de la vélostation, avec une durée d'un an maximum, renouvelable dans des cas spécifiques.