Caen. Rafraichissez-vous sur les rives de l'Orne

Le soleil a fait son grand retour pour le mois d'août et vous souhaitez vous rafraîchir ? Tout l'été, la base nautique, Au fil de l'Orne, propose des loisirs sur le canal de Caen. De nombreuses activités sont à découvrir : canoë-kayak, pédalo, paddle... et même bateau électrique ! Une croisière originale pour petits et grands. À bord des différentes embarcations, vous pouvez emporter votre pique-nique ou votre goûter pour une halte en pleine nature. En se dirigeant vers Louvigny, vous pourrez contempler d'incroyables bâtisses qui longent l'Orne. De quoi passer bon moment en famille ou entre amis.

10 quai Amiral Hamelin, Caen. 11h-19h. Tél. 07 49 25 22 62.