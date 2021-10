Covid. Vacances : test obligatoire de moins de 24 h pour les voyageurs de 6 pays d'Europe

Le gouvernement a annoncé par communiqué ce samedi 17 juillet de nouvelles mesures restrictives aux frontières pour limiter la propagation du virus, et notamment du variant Delta. Ces mesures entrent en vigueur à compter du dimanche 18 juillet - minuit.

Un test de moins de 24h depuis l'Espagne ou le Portugal

Les ressortissants en provenance du Royaume-Uni et non vaccinés qui voudront venir en France devront désormais avoir un test PCR ou antigénique négatif au départ de moins 24h (contre 48h aujourd'hui), tout comme ceux en provenance d'Espagne, Portugal, Chypre, des Pays-Bas et de la Grèce (contre 72h aujourd'hui), mis sous surveillance. Le gouvernement annonce par ailleurs un renforcement des contrôles aux frontières et sur l'ensemble des compagnies aériennes et maritimes.

"Dans le même temps, et parce que les vaccins sont efficaces contre le virus, et notamment son variant Delta, les contraintes pesant sur les voyageurs bénéficiant d'un schéma vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l'Agence européenne du médicament (Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Janssen) seront levées à compter de ce samedi 17 juillet, quel que soit le pays de provenance. Il reste toutefois fortement déconseillé de voyager vers un pays rouge" indique Matignon.

Le schéma vaccinal est aussi assoupli, et considéré comme complet 7 jours après la deuxième injection, contre 14 auparavant. Pour le vaccin Janssen, le schéma demeure complet après l'unique injection et une période de 28 jours.

Enfin, la Tunisie, le Mozambique, Cuba et l'Indonésie intègrent la liste des pays classés en rouge.